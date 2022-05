Uvalde (Texas, Usa), 24 mag. (LaPresse) – Almeno due bambini sono morti nella sparatoria avvenuta nella Robb Elementary School, scuola elementare a Uvalde, in Texas. Diversi i feriti. Lo rendono noto le autorità ospedaliere, citate dai media statunitensi. L’uomo sospettato di aver aperto il fuoco è stato fermato dalla polizia di Uvalde, che non ha rilasciato ulteriori informazioni. L’Uvalde Memorial Hospital ha confermato che due bambini sono morti per presunte ferite da arma da fuoco. Tredici studenti sono stati curati nel pronto soccorso dell’ospedale. Due pazienti sono stati trasferiti a San Antonio per le cure, mentre un terzo era in attesa di trasferimento. Anche un 45enne è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un proiettile.

