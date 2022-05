Roma, 24 mag. (LaPresse) – “Ho parlato con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken per ringraziare gli Stati Uniti per il loro ferreo sostegno all’Ucraina. Altre armi, anche pesanti, sono dirette in Ucraina mentre la Russia continua i suoi devastanti attacchi nel Donbass. Abbiamo anche discusso dei modi per sbloccare le esportazioni ucraine e garantire la sicurezza alimentare globale”. Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata