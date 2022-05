Milano, 24 mag. (LaPresse) – Il piano del’Italia “è allo stato embrionale, abbiamo delineato un percorso e ha l’ambizione di arrivare alla nuova Helsinki, a un accordo di pace”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso dell’evento ‘Alis on tour’. “Noi dobbiamo portare la Russia al tavolo, serve un piano per costruire maggior dialogo tra le due parti”, ha spiegato. “L’Italia vuole ravvivare il negoziato, lo fa partendo da due presupposti: la pace non si impone e si parte dalle condizioni dell’Ucraina. Secondo punto, essendo un piano che richiede tempo, si deve basare sul principio che noi dobbiamo continuare ad aiutare l’Ucraina”, ha aggiunto.

