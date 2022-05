Milano, 24 mag. (LaPresse) – L’Istituto italiano di cultura di Barcellona ha fatto sapere che, per celebrare l’imminente Festa del Repubblica, ITA Airways offre il 20% di sconto per volare in Italia fino al 30 giugno, con biglietti acquistati entro il 05/06. Per ottenere l’e-coupon, scrive l’istituto su Twitter, occorre scrivere a ItalianCommunity@ita-airways.com.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata