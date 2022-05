Milano, 24 mag. (LaPresse) – “L’immigrazione è un problema strutturale e non emergenziale ed è un problema che ci troveremo ad affrontare nei prossimi anni. Certo è che ora la guerra in Ucraina può determinare una crisi umanitaria senza precedenti”. Così la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese nel suo intervento ad Alis in Tour, promosso dall’Associazione logistica dell’intermobilità sostenibile, ricordando come la “Tunisia abbia il 50% del grano proveniente dall’Ucraina. La crisi alimentare andrà a influire sugli arrivi”.

