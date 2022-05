Milano, 24 mag. (LaPresse) – E’ morto l’operaio caduto ieri da una impalcatura a Porto Marghera. Alessandro Zabeo, 34 anni, per cause al momento non note, è scivolato battendo la testa ed entrando in coma. Le condizioni sono apparse subito gravi e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

