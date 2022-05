Roma, 24 mag. (LaPresse) – La Cgil lancia per sabato 18 giugno, alle ore 10, una grande manifestazione nazionale a Roma, in Piazza del Popolo, che sarà conclusa dal segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Al centro i temi della pace, del lavoro, della giustizia sociale e della democrazia, temi che come dice lo slogan dell’iniziativa devono camminare insieme. L’assemblea nazionale, aperta a tutte e a tutti, sarà il culmine di un percorso di assemblee sul territorio e nei luoghi di lavoro con delegate e delegati e attivisti delle leghe.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata