Milano, 24 mag. (LaPresse) – “Siamo arrivati alla fine del percorso di questa stagione, con due finali da giocare in quattro giorni. La prima finale ci dava quello che meritavamo e quello che dal primo giorno avevamo come target, che era migliorare la classifica e giocare l’Europa League nella prossima stagione. Lì non si poteva scrivere la storia, ma semplicemente finire il lavoro di una stagione e raggiungere il nostro obiettivo. Questa finale è storia, storia che abbiamo già scritto per arrivare qui a giocare una finale europea dopo tanti anni, ma quando arrivi qui devi fare tutto il possibile per scrivere la vera storia, e vincere la finale”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho, nella conferenza stampa della vigilia della finale di Conference League contro il Feyenoord, domani sera a Tirana. “Raggiungendo il primo obiettivo abbiamo tolto da questa finale la tensione di dover vincere anche per conquistare l’Europa League il prossimo anno”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata