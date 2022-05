Roma, 24 mag. (LaPresse) – “In presenza di ragioni che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, ivi comprese, a titolo esemplificativo, la presenza di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024”. E’ quanto si legge nella bozza della proposta del governo sul ddl concorrenza, elaborata dal viceministro al Mise Gilberto Pichetto. “Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo1942, n. 327”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata