Arezzo, 24 mag. (LaPresse) – È stata sgominata la baby gang ‘Famiglia Montana’, composta da minorenni tra i 16 e i 17 anni e attiva ad Arezzo. Associazione a delinquere, rapine, lesioni e minacce aggravate, estorsioni, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di stupefacenti i capi di imputazione a carico di 9 ragazzi destinatari di misure cautelari (6 in carcere, 3 in comunità) emesse dal Tribunale per i Minorenni di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica, eseguite dalla polizia di Stato insieme con la Municipale di Aresso e gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine.

