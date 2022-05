Tokyo (Giappone), 23 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente americano Joe Biden ha cercato di calmare le preoccupazioni sui recenti casi di vaiolo delle scimmie che sono stati identificati in Europa e negli Stati Uniti, affermando di non vedere la necessit√† di istituire rigide misure di quarantena. “Semplicemente non penso che raggiunga il livello di preoccupazione che esisteva con il covid”, ha spiegato.

