Roma, 23 mag. (LaPresse) – “I valori catastali, che servono come base per il calcolo dell’imposta sugli immobili, sono in gran parte superati” e “al fine di ridurre ulteriormente le imposte sul lavoro e aumentare l’efficienza del sistema” l’Italia deve “adottare e attuare opportunamente la legge delega sulla riforma tributaria, in particolare attraverso la revisione delle aliquote marginali effettive, l’allineamento dei valori catastali ai valori correnti di mercato, la razionalizzazione e la riduzione le spese fiscali, anche per l’IVA, e le sovvenzioni dannose per l’ambiente garantendo equità e riducendo la complessità del codice tributario”. E’ quanto si legge nelle raccomandazioni Ue all’Italia nel pacchetto del semestre europeo.

