Roma, 23 mag. (LaPresse) – “La spesa per le pensioni è destinata ad aumentare a causa della demografia sfavorevole” ed è “tra le più alte d’Europa in proporzione al Pil, limitando le risorse disponibili per la spesa per la crescita.Nonostante l’ambiziosa riforma delle pensioni adottata nel 2011 contribuisca a ridurre la spesa a lungo termine, quest’ultima dovrebbe ancora aumentare sostanzialmente nel medio termine a causa sviluppi demografici. Le misure recenti come quota 100 e quota 102, oltre a programmi temporanei per donne e lavoratori vulnerabili, hanno ulteriormente aumentato la spesa a breve e medio termine”.

