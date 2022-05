Roma, 23 mag. (LaPresse) – “Quest’anno la Commissione propone di aggiornare gli orientamenti per le politiche occupazionali degli Stati membri con una forte attenzione all’ambiente post-COVID 19, a rendere socialmente eque le transizioni verde e digitale, nonché a riflettere le recenti iniziative politiche, anche in risposta all’invasione russa dell’Ucraina, come le misure per consentire l’accesso al mercato del lavoro per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina”. E’ quanto si legge nelle conclusioni della commissione Ue sul pacchetto di primavera. La Commissione propone orientamenti – sotto forma di decisione del Consiglio – per le politiche occupazionali degli Stati membri nel 2022. Ogni anno, questi orientamenti stabiliscono priorità comuni per le politiche occupazionali e sociali nazionali per renderle più eque e inclusive. Gli Stati membri saranno ora chiamati ad approvarli.

