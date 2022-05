Bruxelles, 23 mag. (LaPresse) – “Nel 2023 garantire una politica di bilancio prudente, in particolare limitando la crescita della spesa corrente finanziata a livello nazionale al di sotto della crescita del prodotto potenziale a medio termine, tenendo conto del continuo sostegno temporaneo e mirato alle famiglie e alle imprese più vulnerabili agli aumenti dei prezzi dell’energia e persone in fuga dall’Ucraina. Prepararsi ad adeguare la spesa corrente alla situazione in evoluzione”. E’ quanto emerge dal pacchetto di primavera del Semestre europeo presentato oggi dalla Commissione europea.

