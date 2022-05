Kiev (Ucraina), 23 mag. (LaPresse) – .Volodymyr Zelensky si dichiara convinto che la guerra condotta dalla Russia si concluderà con la vittoria dell’Ucraina. “Non abbiamo via d’uscita e la nostra guerra finirà con la vittoria”, ha dichiarato in collegamento con il forum di Davos, citato da Ukrinform. “Non dobbiamo regalare la terra e le persone che vivono su questa terra. Quindi ci sarà la vittoria, perché questa è la nostra terra, il nostro popolo, stiamo combattendo per loro. Paghiamo un prezzo alto, ma ci sarà sicuramente una vittoria, perché semplicemente non c’è altra via d’uscita”, ha aggiunto. “Capisco che qualsiasi guerra finisce con la diplomazia. La diplomazia può portare alla pace, la pace è il desiderio di ogni persona normale”.

