Roma, 23 mag. (LaPresse) – Il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin, al termine della seconda riunione del gruppo di contatto sull’Ucraina a livello di ministri della Difesa, ha ringraziato anche l’Italia per i nuovi aiuti militari a Kiev. Il capo del Pentagono ha ringraziato in particolare Italia, Grecia, Norvegia e Polonia per nuove donazioni di sistemi di artiglieria e munizioni, la Danimarca per il lanciatore Harpoon e missili e la Repubblica Ceca che ha donato elicotteri d’attacco, carri armati e sistemi missilistici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata