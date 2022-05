Roma, 23 mag. (LaPresse) – Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha detto in conferenza stampa che la “politica di una sola Cina” di Washington nei confronti di Taiwan non è cambiata, dopo che il presidente Usa Joe Biden ha detto che gli Stati Uniti erano disposti a difendere militarmente l’isola in caso di un’invasione da parte della Cina. “La nostra politica non è cambiata”, ha detto Austin ai giornalisti, dopo che gli è stato chiesto il significato delle parole di Biden.

