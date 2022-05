Roma, 23 mag. (LaPresse) – “Crediamo che una politica di allargamento della Nato che non tenga conto degli aspetti fondamentali della sicurezza” di uno dei Paesi membri “non farà bene né a noi né all’Alleanza atlantica”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in riferimento alla richiesta di adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. “Come Paese che paga un prezzo per la Nato, vogliamo vedere passi concreti piuttosto che dichiarazioni diplomatiche aperte su questioni relative alla nostra sicurezza nazionale”, ha aggiunto Erdogan.

