Washington (Usa), 23 mag. (LaPresse/AP) – Pfizer afferma che tre micro dosi del suo vaccino contro il Covid-19 proteggono i bambini sotto i 5 anni e che prevede di fornire i dati alle autorità di regolamentazione statunitensi entro la fine della settimana. È l’ultimo passo per consentire di iniziare la campagna vaccinale sui bambini più piccoli. I 18 milioni di bambini sotto i 5 anni sono l’unico gruppo negli Stati Uniti non ancora idoneo alla vaccinazione COVID-19. La Food and Drug Administration ha iniziato a valutare i dati della rivale Moderna, che spera di avere l’approvazione per uil suo vaccino su due dosi entro l’estate.

