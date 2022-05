Roma, 23 mag. (LaPresse) – “Il suo curriculum mette soggezione perché Mourinho ha vinto molte finali. Ma dobbiamo concentrarci principalmente sulla sua squadra, sulla tattica e sui diversi modi in cui gioca. Non dovremmo prestare troppa attenzione al fatto che ha un record così impressionante nelle finali”. Così l’olandese Arne Slot, tecnico del Feyenoord, sul sito ufficiale della Uefa, a due giorni dalla finale di Conference League contro la Roma, a Tirana. “La Roma gioca brillantemente nelle partite importanti, soprattutto nelle fasi a eliminazione diretta delle competizioni europee. Loro sanno come prepararsi bene per una partita importante. Hanno un’ottima formazione titolare e se Mourinho deve guardare alla panchina, ci sono molti altri giocatori che possono rafforzare la squadra. Solo le squadre migliori arrivano in finale, quindi è logico che dovrai affrontare un avversario forte. Ma lo stesso vale per la Roma: ha anche un avversario forte da affrontare”, ha spiegato Slot.

