Roma, 22 mag. (LaPresse) – Mosca “ha lanciato tutte le sue forze per assaltare Severodonetsk, alla periferia della quale ci sono continue battaglie. La città si sta trasformando in una nuova Mariupol”. Lo ha riferito su Telegram la commissaria per i diritti umani del parlamento di Kiev Lyudmyla Denisova. Ieri i russi “hanno intenzionalmente bombardato una scuola nel cui seminterrato si nascondono circa 200 residenti di Severodonetsk (nella regione di Luhansk ndr.). Tre sono stati uccisi e altri tre sono rimasti feriti”, ha aggiunto Denisova, “Il nemico sta cercando di prendere l’autostrada Lysychansk – Bakhmut, che è chiamata la ‘strada della vita’. Ciò bloccherà l’evacuazione dei civili e la consegna degli aiuti umanitari”.

