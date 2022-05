Roma, 22 mag. (LaPresse) – “Forza Italia è un partito unito, dove ciascuno è libero di esprimere una posizione personale, ma che non può accettare di essere rappresentato come diviso o succube di qualcun altro”. Così, in una nota, il coordinatore nazionale e vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani.

