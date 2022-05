Milano, 22 mag. (LaPresse) – Dopo sei anni il Cagliari retrocede in Serie B. Alla squadra sarda, allenata da Alessandro Agostini, non è bastato il pareggio per 0-0 e la concomitante sconfitta della Salernitana in casa contro l’Udinese. Il Cagliari e la Salernitana chiudono a pari punti, ma gli scontri diretti premiano i campani.

