Milano, 22 mag. (LaPresse) – Il Milan si impone per 3-0 in casa del Sassuolo, in una gara valida per la 38/a giornata di Serie A. I gol di Giroud al 17′ e 32′ Giroud, di Kessie al 36′. Con questo risultato il Milan è campione d’Italia per la 19esima volta.

