Milano, 22 mag. (LaPresse) – “Sono felice, per me, i tifosi, i giocatori e tutto il Mondo Milan che si meritano questo Scudetto. Ci abbiamo sempre creduto”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, commentando a Dazn la vittoria dello Scudetto. “Siamo stati i più continui, l’ultima partita persa è stata contro lo Spezia che non dovevamo perdere. I giocatori hanno avuto una mentalità, una forza e una identità di gioco, che non hanno mai mollato. Un mix vincente tra giovani e meno giovani”, ha aggiunto. “Sono stati fantastici dal primo all’ultimo, non facendo mai mancare intensità al ritmo e al lavoro. Lo abbiamo meritato perchè abbiamo vinto partite difficili, due volte con la Roma e con la Lazio, a Napoli. Una squadra forte, con dirigenti come Maldini e Massara che mi hanno dato un sostegno eccezionale”, ha detto ancora Pioli.

