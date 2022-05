Milano, 22 mag. (LaPresse) – Il Milan ha alzato al cielo la Coppa dello Scudetto e festeggia il suo titolo numero 19 di campione d’Italia. Uno ad uno tutti i giocatori rossoneri sono saliti sul palco approntato sul prato del Mapei Stadium per ricevere il trofeo dalle mani dell’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. Ad alzare il trofeo al cielo il capitano Alessio Romagnoli, applaudito nonostante sia in scadenza di contratto, ma il più festeggiato di tutti è stato naturalmente Zlatan Ibrahimovic. All’ingresso del 40enne centravanti svedese un autentico boato ha risuonato nello stadio, Ibra è salito sul palco fumando un sigaro simbolo di vittoria. Grandi applausi e cori anche per Frank Kessie, che lascia il Milan da campione d’Italia per andare a giocare nel Barcellona. Infine un altro boato è arrivato nel momento in cui è entrato in campo Stefano Pioli, l’allenatore rossonero è stato immediatamente innaffiato dallo spumante versato a fiumi dai giocatori già presenti sul palco.

