Napoli, 21 mag. (LaPresse) – “In Europa aleggia lo spettro di una crisi internazionale che non ha precedenti nel secondo dopoguerra. Non posso che condividere l’orrore e il dolore per le immagini di Kiev” e “gli appelli di quanti, primo fra tutti papa Francesco, invocano uno sforzo per arrivare alla pace”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo alla convention del partito a Napoli.

