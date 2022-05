Roma, 21 mag. (LaPresse) – “Ho parlato con Recep Tayyip Erdogan, presidente della Turchia, nostro stimato alleato, sull’importanza della politica della ‘porta aperta’ della Nato e sulle domande di adesione di Finlandia e Svezia. Siamo d’accordo sul fatto che le preoccupazioni in materia di sicurezza di tutti gli alleati debbano essere prese in considerazione e che i colloqui debbano continuare per arrivare a una soluzione”. Lo ha affermato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg su Twitter, al termine del colloquio telefonico avuto questo pomeriggio con Erdogan.

