Roma, 21 mag. (LaPresse) – Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg riguardante la domanda di adesione all’Allenaza atlantica di Svezia e Finlandia. Ne dà notizia la presidenza turca. Erdogan ha affermato che Ankara non potrà avere un’opinione positiva sull’ingresso di Stoccolma ed Helsinki fintanto che questi due Paesi non dimostreranno di essere solidali con la Turchia per quanto riguarda questioni fondamentali, in particolare la lotta al terrorismo.

