Milano, 21 mag. (LaPresse) – Buone notizie per l’ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi. Il dottor Andrea Barbanera, Direttore della Struttura di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessanrai, che sta trattando il paziente, ha infatti annunciato che “il paziente è stato trasferito dalla Terapia Intensiva al reparto di Neurochirurgia. Ha acquisito l’autonomia respiratoria e un buon stato di vigilanza. Questo ci permette di essere più ottimisti: sarà necessario gestire alcune problematiche nel reparto di Neurochirurgia, ma possiamo ipotizzare il trasferimento presso una struttura di riabilitazione tra un paio di settimane”. Il 64enne Tacconi è ricoverato presso l’ospedale di Alessandria dallo scorso 23 aprile, in seguito ad un malore accusato ad Asti mentre partecipava a un evento per le ‘Giornate delle figurine’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata