Milano, 21 mag. (LaPresse) – L’Atalanta perde l’ultima in casa, 1-0 contro l’Empoli, e dice addio all’Europa chiudendo il campionato all’ottavo posto. Ai nerazzurri non sarebbe bastata neanche la vittoria, complica il successo della Fiorentina con la Juve, ma comunque hanno provato a segnare per tutto il match, fermati dal solito ottimo Vicario e, quando il portiere dell’Empoli non ci arrivava, dai legni. Al 79′ la beffa con il gol di Stulac.

