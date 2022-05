Milano, 21 mag. (LaPresse) – “Siamo stati i migliori fino ad oggi ma dobbiamo esserlo anche domani. Abbiamo preparato la partita con attenzione e serietà come abbiamo sempre fatto. Non conta nello sport e nella vita cosa hai fatto fino a ieri, ma quello che farai domani. Abbiamo una grande occasione che ci siamo costruiti, ora dobbiamo finire il lavoro”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo che potrebbe assegnare lo Scudetto. “Dobbiamo giocare da Milan e non pensare che sarà una partita facile”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata