Milano, 21 mag. (LaPresse) – In passato la Liga si è lamentata con la Uefa per il mancato rispetto del fair play finanziario da parte del Psg. Queste denunce, sottolinea la Liga, hanno avuto successo e la Uefa ha sanzionato il club, mentre il Tribunale arbitrale per lo sport, con una bizzarra decisione, ha annullato le sanzioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata