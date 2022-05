Milano, 21 mag. (LaPresse) – “Non mi piace dare voti alla stagione, per come siamo partiti all’inizio sapevamo che sarebbe stato un anno non semplice ma dal primo giorno ho capito che avremmo fatto delle cose importanti”. Lo ha detto Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Sampdoria, che potrebbe essere decisiva per lo Scudetto. “Abbiamo vinto coppe, siamo tornati agli ottavi di Champions e siamo a giocarci lo Scudetto all’ultima giornata. E’ ancora tutto aperto, il campionato può sempre riservare sorprese. Sicuramente vedo tanti colori per questa stagione”, ha aggiunto. “La squadra si è preparata come per tutte le altre partite, ci sono 90 minuti da giocare alla grande per non avere rimpianti. Non dipende da noi, dobbiamo arrivare a 84 punti e poi vedremo cosa succederà”, ha detto Inzaghi.

