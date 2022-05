Parigi (Francia), 21 mag. (LaPresse/AP) – Una persona a conoscenza dell’accordo afferma che Kylian Mbappe ha firmato un nuovo contratto per rimanere al Paris Saint-Germain. Mbappe ha firmato un nuovo contratto triennale per rimanere al Paris Saint-Germain dopo che ha rifiutato di nuovo la possibilità di andare al Real Madrid, ha detto una persona a conoscenza dell’accordo all’Associated Press. Il contratto dell’attaccante vincitore della Coppa del Mondo con la Francia era in scadenza a giugno, e a quel punto sarebbe stato disponibile a parametro zero.

