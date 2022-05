Milano, 20 mag. (LaPresse) -“Ho appena ricevuto notizia dal Seresmi (Servizio regionale per la sorveglianza delle malattie infettive) che anche gli altri due casi sospetti correlati con il caso zero italiano, sono stati confermati, pertanto salgono a 3 i casi di vaiolo da scimmie tutti presi in carico dall’Istituto Spallanzani. Ho aggiornato il ministro Speranza sull’evoluzione della situazione”. Lo conferma l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata