Washington (Usa), 20 mag. (LaPresse/AP) – Secondo un sondaggio condotto da Associated Press e NORC Center for Public Research, l’indice di gradimento del presidente Usa Joe Biden è sceso al 39%, il dato più basso dall’inizio del mandato. Nel complesso, solo circa 2 statunitensi su 10 affermano che gli Stati Uniti stanno andando nella giusta direzione o che l’economia è buona, entrambi in calo rispetto ai circa 3 su 10 del mese precedente. Il calo si è registrato tra i democratici, con solo il 33% (rispetto al 49% di aprile) che pensa che il Paese stia andando nella giusta direzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata