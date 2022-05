Pyeongtaeak (Corea del Sud), 20 mag. (LaPresse/AP) – Il presidente americano Joe Biden nel suo discorso mentre visitava il campus Samsung a Pyeongtaek in Corea del Sud ha confuso accidentalmente il nome del nuovo presidente sudcoreano Yoon Seok-yeol, con l’ex leader del paese Moon Jae-in, per molti anni alla guida di Seul prima delle recenti elezioni. Biden si è corretto immediatamente. “Presidente Moon, Yoon, grazie per tutto quello che ha fatto”, ha detto.

