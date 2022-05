Koenigwinter (Germania), 20 mag. (LaPresse/AP) – Il ministro delle finanze tedesco Christian Lindner ha affermato che il G7 finanze approverà nuovi aiuti per la difesa ucraina da oltre 18 miliardi di dollari. “Penso sia un ottimo segnale che le nazioni del G7 siano al fianco dell’Ucraina perché gli ucraini non solo stanno difendendo loro stessi, ma stanno difendendo anche i nostri valori”, ha affermato Lindner in un’intervista a Bloomberg, mentre a Koenigwinter, in Germania, è in corso il G7 finanze.

