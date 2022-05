Torino, 20 mag. (LaPresse) – Nessun tennista riceverà dei punti nel ranking Atp e Wta per i risultati ottenuti alla prossima edizione di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Lo annuncia la Atp in una nota dopo lo stop imposto dal torneo londinese ai giocatori russi e bielorussi a causa del conflitto attualmente in corso in Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata