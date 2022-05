Roma, 20 mag. (LaPresse) – La Francia cambia capo della diplomazia nel pieno della guerra in Ucraina. Emmanuel Macron ed Elisabeth Borne hanno deciso di nominare Catherine Colonna, 66 anni, come nuova ministra degli Esteri. Colonna, già ambasciatrice di Francia in Italia dal 2014 al 2017, e attuale ambasciatrice nel Regno Unito, è stata portavoce dell’Eliseo durante la presidenza di Jacques Chirac. Colonna succede a Jean-Yves Le Drian al Quai d’Orsay.

