Milano, 20 mag. (LaPresse) – “Da quando circola Omicron le reinfezioni sono in aumento e hanno superato il 6% di quelle totali: è una caratteristica costante in tutti i Paesi tanto che si stima che il rischio di reinfezione con Omicron è aumentato di 18 volte”. Così Anna Teresa Palamara, direttrice Malattie Infettive dell’Iss nella video presentazione dei dati del monitoraggio regionale della Cabina di Regia. “Fortunatamente – ha sottolineato -, le reinfezioni non sono associate a malattie gravi”.

