Torino, 20 mag. (LaPresse) – Terzo successo in questa edizione del Giro d’Italia per Arnaud Demare. Il corridore francese ha vinto allo sprint la tredicesima tappa, la frazione di 153 km da Sanremo a Cuneo. Il velocista della Groupama-FDJ ha preceduto Phil Bauhaus e Mark Cavendish. Nella top ten Alberto Dainese, quinto davanti a Simone Consonni, Gicomo Nizzolo, ottavo, e Andrea Vendrame, nono. Juan Pedro Lopez (Trek Segafredo) resta in maglia rosa.

