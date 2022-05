Milano, 19 mag. (LaPresse) – Nella memoria inviata da Cecilia Marogna e depositata dal legale Fiorino Ruggio per l’udienza del processo in corso in Vaticano e che ha visto l’interrogatorio del cardinale Angelo Becciu, sono citati due “funzionari russi” che furono presentati a Marogna da un imprenditore romana, come “delegati per le questioni particolari del Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin”.

