Roma, 19 mag. (LaPresse) – “Ho parlato con il ministro degli Esteri Lavrov sulla partecipazione della Russia alle questioni sanitarie globali e sulla collaborazione con l’Oms in merito alla situazione sanitaria in Ucraina. Ho chiesto un accesso sicuro a Mariupol, Kherson, Zaporizhzhia e altre aree assediate per fornire assistenza sanitaria. I civili devono essere protetti”. Lo ha scritto su Twitter il direttore dell’Oms, Tedros Ghebreyesus.

