Roma, 19 mag. (LaPresse) – “L’Italia si muoverà a livello bilaterale e con i partner europei ma dovrà essere l’Ucraina e nessun altro a decidere che pace accettare anche perché una pace non accettabile non sarebbe sostenibile”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso dell’informativa in Senato sugli sviluppi della guerra in Ucraina.

