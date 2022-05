Roma, 19 mag. (LaPresse) – “Voglio ringraziare il Parlamento, la maggioranza e anche la principale forza di opposizione. La risoluzione approvata a larga maggioranza che impegnava il governo a sostenere a livello umanitario, finanziario e militare l’Ucraiana, a tenere alta la tensione sulla Russia anche attraverso le sanzioni e alla ricerca di una soluzione negoziale ha guidato in modo chiaro l’azione del Governo e ha rafforzato la posizione dell’Italia a livello internazionale e il Governo intende continuare a muoversi nel solco di questa risoluzione”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso dell’informativa in Senato sugli sviluppi della guerra in Ucraina.

