Roma, 19 mag. (LaPresse) – Mosca conta su una posizione più obiettiva di Israele in merito alla situazione in Ucraina. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov. Lo riporta Ria Novosti. Secondo il diplomatico Mosca è rimasta “delusa” dalle “dichiarazioni anti-russe” di alcuni funzionari israeliani, “che non corrispondono alla natura delle relazioni amichevoli tra i due paesi”. “Ci aspettiamo che i nostri partner israeliani prendano una posizione più equilibrata e obiettiva nel contesto della situazione in Ucraina”, ha detto concluso.

