Roma, 19 mag. (LaPresse) – “Noi siamo felici di vederla oggi qui in aula, mi permetta di invitarla a nome del M5S a venire più spesso a parlare di questi temi perché i parlamentari qui rappresentano il popolo italiano”. Così la capogruppo M5S Marilina Castellone intervenendo in Senato al termine dell’informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi sugli sviluppi della guerra in Ucraina. E’ necessario che ci confrontiamo perché gli scenari cambiano rapidamente – ha aggiunto – avremmo voluto questo confronto prima della sua visita negli Usa perché per noi è fondamentale questa coesione con i cittadini”.

